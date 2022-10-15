В Приморье нашли мертвым военного комиссара Романа Малыка

В городе Партизанск Приморского края нашли мертвым местного военного комиссара Романа Малыка. О его смерти сообщили местные СМИ, администрация города подтвердила эту информацию.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Малык Роман Васильевич», — сообщили в администрации.

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство в качестве основной версии смерти Малыка. Его тело нашли висящим на заборе. При этом местные жители не верят в то, что военком мог покончить с собой.







