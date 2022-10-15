Маск обвинил Россию в попытках «убить» сеть Starlink в Украине

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал заявление Пентагона о планах найти для нужд ВСУ другую систему спутниковой связи, которая станет альтернативой Starlink. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

«Есть большая разница между связью на фронте и связью на мирных территориях. Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink», — написал Маск.

Миллиардер добавил, что компания SpaceX направила Украине «огромные ресурсы на оборону». В другом посте Маск не без раздражения заметил: «Starlink — ведущая система связи для украинской армии на фронте. Если кто-то другой хочет выполнять эту работу — добро пожаловать».

По данным СNN, SpaceX в сентябре отправила в Пентагон письмо, в котором заявила, что не может постоянно платить за работу Starlink в Украине. По оценкам компании, ежемесячно на содержание связи уходит около 20 млн долларов.

После этой новости Маск объяснил, что решение о прекращении поставок Starlink в Украину было принято «по рекомендациям» бывшего посла страны в ФРГ Андрея Мельника. Дипломат ранее опубликовал твит, в котором посоветовал миллиардеру «**********» (отвалить. — The New Times). Такой комментарий Мельник оставил в ответ на предложения Маска по урегулированию конфликта в Украине.

Ранее американский предприниматель выразил сомнение в победе Украины над Россией в случае «полномасштабной войны» и призвал стороны сесть за стол переговоров. Он также предложил свой план по урегулированию конфликта между государствами. Согласно его предложению, Крым должен формально войти в состав России, как это было с 1783 года и «до ошибки Хрущева». При этом в оккупированных частях Украины необходимо провести повторное голосование под наблюдением ООН, считает миллиардер. Также план предполагает гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.