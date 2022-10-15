Игорь Стрелков отправился на фронт в Украину

Бывший «министр обороны» Донецкой «народной республики» Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин. — The New Times) отправился на фронт в Украину. Информацию об этом подтвердила его супруга Мирослава Регинская.

«На вопросы: «Где Игорь Иванович? Всё ли у него хорошо? Куда пропал» и т.д., отвечаю: Всё хорошо! Скоро выйдет на связь», — рассказала Регинская в соцсетях, опубликовав снимок с мужем. На фотографии он предстал в военной форме.

Стрелков перестал обновлять свой Telegram-канал с 10 октября. Накануне военкор Юрий Котенок сообщил, что спустя 8 лет ему разрешили «выехать в зону боевых действий». По информации военного блогера Владлена Татарского, Стрелков отправился на фронт в составе одного из добровольческих батальонов. Он будет «начальником штаба или замкомандира» формирования, добавил военкор.

Игорь Стрелков в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной ДНР. Он является одним из обвиняемых по делу о боинге, сбитом над Донецкой областью. С начала боевых действий в Украине он неоднократно критиковал российское военное командование, в том числе президента РФ Владимира Путина.