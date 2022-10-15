Юристы допустили упрощение экстрадиции россиян из Турции в связи с принятием закона о «фейках»

Опрошенные РБК юристы допустили, что новый законопроект об уголовной ответственности за «фейки», принятый турецким парламентом, может упростить экстрадицию россиян из Турции. Согласно поправке в 29-ю статью УК республики, «информация, признанная вводящей в заблуждение обществом, квалифицируется в качестве уголовно наказуемого деяния» и наказывается лишением свободы сроком до трех лет.

«Очень важно, чтобы на территории страны совершенное деяние тоже считалось преступлением», — объяснил РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. По его словам, человек не может подлежать экстрадиции, если совершенное им правонарушение не является уголовно наказуемым деянием в стране его пребывания. При этом установленный срок наказания за то или иное преступление не должен составлять менее одного года.

Первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар уточнила, что экстрадиция возможна благодаря международному договору о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который Москва и Анкара заключили в декабре 2014 года. Согласно документу, правоохранительные органы России и Турции обязуются оказывать друг другу поддержку в «экстрадиции, обмене документами, признании документов, сборе доказательств».

Айвар добавила, что процедура экстрадиции является достаточно сложной, а потому принятие в Турции нового законопроекта о наказании за «фейки» «не значит, что завтра всех начнут выдавать». Вопрос о выдаче граждан рассматриваются в судах. На слушаниях решается, «выдавать человека или не выдавать, нарушает это общемировые гуманистические принципы конвенции или не нарушает, будут применяться к человеку пытки на территории Российской Федерации или нет», объяснила юрист.