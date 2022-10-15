«Синергия» выдала около 800 фиктивных справок для отсрочки от мобилизации

В Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве после выявления в университете «Синергия» сотрудников, которые выдали около 800 фиктивных справок для отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Руководство Университета "Синергия" выявило недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за денежное вознаграждение предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

Ректор Артем Васильев заявил, что вуз подготовил обращение в Генпрокуратуру РФ и правоохранительные органы «с целью налаживания взаимодействия, своевременного обмена информацией и предотвращения подобных случаев».

Городское агентство новостей «Москва» со ссылкой на источники сообщает, что полиция и прокуратура выявили около 800 фиктивных справок, выданных университетом. За выдачу одной такой справки сотрудники вуза запрашивали около 180 тысяч рублей.

По факту мошенничества с использованием служебного положения в крупном размер было возбуждено уголовное дело. Сотрудники столичной прокуратуры и следователи устанавливают точное число эпизодов выдачи таких справок, а также ищет лиц, причастных к совершению преступления.

Baza утверждает, 14 октября в вузе прошли обыски. По данным Telegram-канале, стоимость одной фиктивной справки могла доходить до 200 тысяч рублей.