В Запорожье и Киевской области сообщили о новых ракетных ударах

UPD (10:08): Объект энергетической инфраструктуры пострадал в результате утреннего удара по Киевской области, сообщили в «Укрэнерго». Местных жителей предупредили о возможных веерных отключениях.

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Российские войска нанесли новые удары по Запорожью и Киевской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

О ночном обстреле Запорожья сообщил глава областной администрации Александр Старух. По городу было нанесено четыре авиаудара дронами, на утро в город прилетело еще десять ракет С-300. «В результате атаки БПЛА Shahed-136 в Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет», — написал Старух в своем Telegram-канале.

Утром 15 октября ракеты ударили по одной из общин в Киевской области, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. В регионе была объявлена воздушная тревога, она продлилась час. «Жертв и разрушений нет. Соответствующие службы фиксируют последствия и обстоятельства атаки», — написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем, спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела в ночь на 13 октября. По словам главы областной администрации Виталия Кима, вчера из-под обломков достали тело последнего погибшего. «Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибло 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, который погиб на челночной станции во время дежурства», — рассказал Ким.

Фото: Анатолий Куртев / Telegram