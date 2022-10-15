Не менее 28 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Турции

По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва на шахте в городе Амасра на севере Турции. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

Взрыв на шахте прогремел 14 октября на глубине 300 метров, в это время по землей находилось 115 рабочих. Некоторым из них удалось эвакуироваться, заблокированными остаются 49 человек. Еще 11 человек пострадали, они находятся в больнице.

Причины взрыва не уточняются. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен посетить место происшествия сегодня в субботу.

