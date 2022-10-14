Осужденному по делу «Сети»* Максиму Иванкину предъявили окончательное обвинение в двойном убийстве

Следствие предъявило одному из фигурантов дела «Сети»* Максиму Иванкину окончательное обвинение в убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко в 2017 году. Ему вменяют двойное убийство в связи с выполнением им общественного долга группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Издание «Медуза»** спустя 11 дней после оглашения приговора фигурантам дела «Сети»* выпустила расследование «Пошли четверо в лес, а вышли только двое», в котором фигурант дела «Сети»* Алексей Полтавец признался в убийстве двух человек — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Он утверждал, что совершил его вместе с Максимом Иванкиным. Сам Полтавец успел скрыться от преследования по уголовному делу о создании террористического сообщества. Останки Дорофеева нашли спустя восемь месяцев после его пропажи, останки Левченко в 2020 году по карте Полтавца.

После выхода материала следователи возбудили уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко, на причастность к которому ее родители просили проверить фигурантов дела «Сети»*. Иванкин в убийстве признался, однако позднее заявил, что его заставили это сделать под пытками.

Суд в Пензе огласил приговор Максиму Иванкину и еще шести фигурантам дела «Сети»* 10 февраля 2020 года. Молодого человека признали виновным в участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 вместе с п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Фигуранты дела, в том числе и Иванкиным, неоднократно заявляли о жестоком обращении с ними и о пытках во время следствия.

*Сообщество «Сеть» признано террористическим и запрещено на территории России.

**«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».