Минюст РФ обновил список «иностранных агентов»

Министерство юстиции РФ обновило список «иностранных агентов». В нем оказались Кира Ярмыш*, Антон Долин*, Тихон Дзядко* и движение «Весна»**, передает «Вот так».

Кроме того, в список внесли бывшего главреда «МБХ-Медиа» Веронику Куцыло*, бывшего редактора «МБХ-Медиа» Ивана Жадаева*, бывшего главреда сайта «Эха Москвы»* Владимира Рувинского*, журналиста и преподавателя РАНХиГС Кирилла Харатьяна*, журналистку Наталию Телегину*, а также журналиста Дмитрия Низовцева*.

Также ранее стало известно о включении в реестр «иностранных агентов» общества с ограниченной ответственностью «Вольные люди»*. Его учредили журналисты и активисты, которые ранее также были признаны «иноагентами».

Три дня назад Росфинмониторинг включил молодежное демократическое движение «Весна»** в реестр экстремистов и террористов.

*Все перечисленные люди и организации признаны в РФ «иностранными агентами».

**«Весна» признана «иностранным агентом» и внесена в реестр экстремистов и террористов.