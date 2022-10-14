Умер актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Шотландский актёр Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет, сообщает The Hollywood Reporter. Причина его смерти не уточняется.

Колтрейн родился 30 марта 1950 года в Глазго (Шотландия) в семье врача и учительницы. Окончив художественную школу, он продолжил обучаться искусству в педагогическом колледже Moray House в Эдинбурге. Его попытки стать художником не увенчались успехом, а потому он решил попробовать себя в комедии. Сперва он выступал со стендапом в эдинбургских клубах, а после стал участвовать в телевизионных шоу.

Прорывной ролью Колтрейна стала роль доктора Эдварда «Фитца» Фицджеральда в сериале «Метод Крекера». Эта работа привела Колтрейна к ролям в двух фильмах о Джеймсе Бонде: он сыграл Валентина Жуковского в «Золотом глазе» и в «И целого мира мало». Больше всего Колтрейн запомнился зрителю благодаря роли великана Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере.









