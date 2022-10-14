Mash: РКН проверит высказывания девяти военкоров на предмет «дискредитации» ВС РФ

В Роскомнадзор поступило заявление с требованием о проверке высказываний сразу девяти российских военкоров и военкор-проектов на предмет «дискредитации» ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Это: Игорь Стрелков, Семён Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и, внезапно, Кристина Потупчик. Контент в их тг-каналах уже анализируют на наличие фейков, дискредитации и прочего запрещённого и наказуемого», — говорится в публикации.



Mash утверждает, что заявление в Роскомнадзор лично подписал начальник генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов. К делу также подключилась Генпрокуратура в лице начальника управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Поводом для жалобы послужила критика Минобороны в связи с последними неудачами российской армии.

«Сколько продлится проверка — пока неизвестно. Но если состав преступления соберётся, а вина установится — военкоры или отделаются штрафом, или получат до трёх лет колонии», — добавил Mash.