233-й день боев: главное

The Insider* и Gulagu.Net сообщили, что два сотрудника ФСБ и ЧВК «Вагнер» попросили убежища во Франции и дают показания. Они помогут расследованию военных преступлений России. По словам правозащитника Владимира Осечкина, один из попросивших убежище имеет отношение к команде Пригожина. Вторая — сотрудница ФСБ. Оба пошли запрашивать политическое убежище в одно время и летели в одном самолете, что вызвало подозрение у французских властей.

Показания будут касаться того, как при Минобороны и ГРУ создавали ЧВК «Вагнер», как эта структура финансируется и снабжается. Также будет раскрыта информация, как ЧВК участвовала в боях в Луганской области, совершала диверсии в Украине.

Сотрудница ФСБ готова раскрыть информацию о документообороте и информации о боях в Украине и о процессах в контрразведке. Эти сведения будут публиковать поэтапно.

Президент России Владимир Путин сказал, что «ни о чем не жалеет», несмотря на то, что происходит в мире. При этом необходимости в новых массированных ударах по Украине он не видит: уничтожение страны — не задача России, добавил он. Мобилизация, по его словам, закончится в течение двух недель. Всего было мобилизовано 222 тыс. человек, 33 тыс. из которых уже находятся в подразделениях, а 16 тыс. — выполняют боевые задачи. Новых предложений от Минобороны по увеличению числа мобилизованных не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что мобилизованные не имеют существенной военной подготовки, но даже использование их в качестве пушечного мяса оказывает «чувствительное» давление на украинских военных.

Будто бы для того чтобы успеть с мобилизацией за две недели, в Москве начались облавы на мужчин призывного возраста. Повестки вручали просто на улицах, у станций метро. «Верстка» сообщила, что из хостелов забирали мужчин, которые приехали на заработки в Москву: не менее 12 человек удерживают в военкомате. Возмутились облавами даже чиновники. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посчитал, что ходить по Москве бояться не нужно.

«Не надо «бояться ходить по Москве». Надо задать вопрос Генпрокуратуре... Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — сказал представитель Кремля.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в больницах после массированного обстрела Киева 10 октября остаются 35 человек. Почти треть госпитализированных в стабильно тяжелом состоянии.

«Верстка» рассказала со ссылкой на источники, что в скором времени могут сменить министра обороны. Место Сергея Шойгу может занять генерал-полковник Алексей Дюмин. Сейчас он руководит Тульской областью. Источники издания отмечают, что кандидатуру Дюмина продвигают Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил введение режима повышенной террористической опасности на территории республики. Об этом он заявил в ходе саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Астане.

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», — сказал президент.

Разведка Британии пишет, что за последние три дня пророссийские силы совершили тактическое наступление в направлении Бахмута в Донецкой области. Части 2-го армейского корпуса ополчения Луганской области, вероятно, продвинулись в населенные пункты Опытное и Ивангород. Других населенных пунктов, захваченных пророссийскими силами с начала июля, было немного, если они вообще были. Тем не менее силы, возглавляемые ЧВК «Вагнера», добились некоторых локальных успехов: они участвуют в боях у Бахмута. Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на районе Краматорск–Славянск, который является наиболее значительным населенным пунктом области. Продвижение вперед идет медленно и подрывается украинским давлением и острой нехваткой боеприпасов и живой силы у российской армии.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Евгений Пригожин пытается преувеличить успехи ЧВК «Вагнер». По его словам, силы группы в одиночку взяли под контроль Ивангород. Но о том же заявили и силы ЛДНР, но они также говорили о взятии Опытного. Аналитики полагают, что Пригожин борется за большую известность на фоне недавней критики Минобороны.

Ухудшающееся моральное состояние, дисциплина и боеспособность российских военнослужащих могут привести к временной приостановке наступательных операций. Также высок уровень дезертирства и невыполнения боевых приказов, заключили аналитики.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».