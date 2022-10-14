The Insider*: сотрудник ЧВК «Вагнер» и работница ФСБ прилетели одним самолетом во Францию и синхронно запросили убежища

Сотрудник ЧВК «Вагнер» и работница ФСБ запросили политическое убежище у Франции и теперь дают показания в рамках расследования военных преступлений России. Об этом сообщает The Insider* со ссылкой на главу проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Имена сотрудников ЧВК «Вагнер» и ФСБ не разглашаются. По словам Овечкина, за последние месяцы Россию покинуло множество людей, которые имели прямое отношение к путинскому режиму, они также дают показания. Они рассказывают о том, как ФСБ и администрация российского президента подчинили себе судебную систему. Они также дают подробные показания в рамках международного расследования военных преступлений в Украине.

Как уточнил Осечкин, оба прилетели одним самолетом, но сидели на разных рядах. Приземлившись, они синхронно пошли запрашивать политическое убежище. Сперва французская полиция и службы безопасности аэропорта сочли это подозрительным. Кроме того, выяснилось, что каждый из них думал, что «второй здесь по его душу».

«Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления. <…> Могу сказать, что они касаются того, как была создана ЧВК «Вагнер» при ГРУ Минобороны РФ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области», — поделился Осечкин.

Тем временем сотрудница ФСБ готова предоставить данные о документообороте «с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована». В них говорится в том числе и о российском вторжении в Украину, а также содержатся сведения о процессах по линии департамента контрразведки и Минобороны РФ.

*The Insider признан «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».