На свободу вышел первый фигурант «Нового величия»* Вячеслав Крюков

Вячеслав Крюков, осужденный на 6 лет лишения свободны по уголовному делу о создании экстремистского сообщества «Новое величие»* и участии в нем, освободился из исправительной колонии №10 в Ростове-на-Дону. Он стал первым фигурантом, вышедшим на свободу.

«Сегодня из ИК-10 Ростова-на-Дону освободился Вячеслав Крюков. Он стал первым вышедшим из тюрьмы фигурантом дела «Нового величия»*, который получил реальное лишение свободы сроком на шесть лет в качестве наказания. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев», — говорится в Telegram-канале, созданном в поддержку осужденных по делу «Нового величия»*.

Крюков отсидел больше двух лет в колонии, и еще столько же — в столичном СИЗО. «Мемориал»** в 2018 году признал его и других фигурантов дела о «Новом величии»* политзаключенными. Он стал одним из самых молодых осужденных по этому уголовному делу, на момент ареста ему было 19 лет.

В 2020 году Люблинский суд Москвы всех фигурантов «Нового величия»* признал виновными в создании экстремистского сообщества. Руслан Костыленков получил 7 лет колонии общего режима, Петр Карамзин — 6,5 года общего режима, Вячеслав Крюков — 6 лет колонии, Дмитрий Полетаев — 6,5 лет условно (освобожден в зале суда), Максим Рощин — 6 лет условно, Мария Дубовик — 6 лет условно, Анна Павликова — 4 года условно.

*«Новое величие» — сообщество признано экстремистским и запрещено на территории России.



**«Мемориал» признан иностранным агентом и ликвидирован

