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#Новости

«Альянс учителей»: в российских школах пройдут пропагандистские «Уроки мужества»

14.10.2022

На них расскажут о «заслугах» Путина и «украинском нацизме»

«Альянс учителей» узнал о планах властей организовать «Уроки мужества» в российских школах. По данным союза, они пройдут в грядущий понедельник. Об этом сообщается в Telegram-канале альянса.

В рамках «Уроков мужества» Минобороны и Минпросвещения РФ проведут акцию «Письмо солдату», утверждает «Альянс учителей». В союзе также сообщили, что изучили содержание методичек. Они содержат следующие тезисы:

  • во Вторую Мировую войну вся Европа воевала против нас;
  • пока советские солдаты отважно защищали Родину, европейцы спешно сдавались Гитлеру;
  • «украинский нацизм», «киевский режим», «американские биолаборатории»;
  • мудрый Путин и «славные сыны России» — герои спецоперации;
  • инструкция: как и что писать солдатам на фронт.

Информацию об этом в беседе с «Версткой» подтвердила учительница одной из якутских школ. По ее словам, в методичках указано, что цель урока — рассказать детям, «что такое отвага». Она также подтвердила наличие перечисленных тезисов в распространенных методичках.  

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