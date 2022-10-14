«Альянс учителей»: в российских школах пройдут пропагандистские «Уроки мужества»

«Альянс учителей» узнал о планах властей организовать «Уроки мужества» в российских школах. По данным союза, они пройдут в грядущий понедельник. Об этом сообщается в Telegram-канале альянса.

В рамках «Уроков мужества» Минобороны и Минпросвещения РФ проведут акцию «Письмо солдату», утверждает «Альянс учителей». В союзе также сообщили, что изучили содержание методичек. Они содержат следующие тезисы:

во Вторую Мировую войну вся Европа воевала против нас;

пока советские солдаты отважно защищали Родину, европейцы спешно сдавались Гитлеру;

«украинский нацизм», «киевский режим», «американские биолаборатории»;

мудрый Путин и «славные сыны России» — герои спецоперации;

инструкция: как и что писать солдатам на фронт.

Информацию об этом в беседе с «Версткой» подтвердила учительница одной из якутских школ. По ее словам, в методичках указано, что цель урока — рассказать детям, «что такое отвага». Она также подтвердила наличие перечисленных тезисов в распространенных методичках.