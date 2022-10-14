Почти 3000 дел о «дискредитации» ВС РФ рассмотрели российские суды в первой половине 2022 года

«Сетевые свободы» подсчитали число административных дел о «дискредитации» российской армии, которые суды рассмотрели в первом полугодии 2022 года. По данным правозащитного проекта, до слушаний дошло уже почти 3000 протоколов.

«По данным Судебного департамента российские суды в первом полугодии 2022 года рассмотрели 2 955 дел по ст. 20.3.3 КоАП», — говорится в сообщении.

«Сетевые свободы» отметили, что из них 283 дела были возвращены из-за недостатков, а 100 — отменены.Тем временем, наказание по данной административной статье уже получили 2497 человек и восемь организаций. Всего было вынесено одно предупреждение и 2 504 штрафа на общую сумму 85 729 500 рублей.