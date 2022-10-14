Лазаревой* не дали оспорить статус «иностранного агента»

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать телеведущую Татьяну Лазареву* из реестра «иностранных агентов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд отклонил исковые требования Лазаревой Т. Ю. к Министерству юстиции. Истец требовал отменить решение о включении его в перечень физлиц-иноагентов», — говорится в сообщении.

Минюст РФ включил Татьяну Лазареву в реестр физлиц-«иноагентов» в конце мая. Вместе с ней в списке оказались Илья Яшин* и Максим Кац*, Ника Белоцерковская* и Руслан Шаведдинов*. Она стала первой актрисой, которую внесли в этот список.

В феврале, до начала боевых действий в Украине, Лазарева приехала в Киев на съемки украинской программы «Лига смеха». После 24 февраля она вела прямые эфиры в своих соцсетях, в которых выступала с антивоенной позицией. В марте Лазарева сообщила, что находится в Испании. В Россию она возвращаться отказалась из-за страха уголовного преследования.

*Татьяна Лазарева, Илья Яшин, Максим Кац, Ника Белоцерковская и Руслан Шаведдинов признаны Минюстом РФ «иностранными агентами».