«Люди Байкала»: в Иркутской области священник донес на прихожанина за его антивоенную позицию

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутата от КПРФ Сергея Угляницы за высказывания, «направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человека». Среди материалов, приобщенных к делу, оказались показания настоятеля православного храма Казанской иконы Божьей Матери в посёлке Тельма Сергея Кандыбина, сообщают «Люди Байкала».

Кандыбин рассказал, что Угляница пришёл в храм 11 апреля 2022 года и завел с ним разговор о проповеди в поддержку «спецоперации». В ходе разговора со священником экс-депутат заявил, что боевые действия в Украине «носят захватнический характер», а также выразил несогласие с позицией церкви по данному вопросу. Он также пожелал победы Украине и добавил, что ждет дня, «когда по телевизору покажут шествие украинской армии по Красной площади».

Сергей Угляница подтвердил «ЛБ», что разговаривал со священником. Разговор проходил в помещении храма, это не было таинство исповеди. «Но я воспринимал это как исповедь, — добавил Угляница. — Я же по душам разговаривал со священником, служителем Божьим». Угляница подчеркнул, что ставил свечи за погибших в ходе боевых действий россиян, а не за победу Украины и заявил, что «священник врет».

По мнению Угляницы, с доносом на него в полицию обратился именно священник. По его мнению, обращение настоятеля легло в основу его уголовного дела. Из протоколов такой вывод сделать невозможно, поскольку в них не указано, обращался ли священник к правоохранителям самостоятельно.

Журналисты «ЛБ» обратились за комментарием непосредственно к Сергею Кандыбину. На просьбу прокомментировать ситуацию он ответил: «Я его вообще не знаю, кто он такой. Откуда он взялся, он чё, с Украины приехал? Может он диверсант какой-то. Если он такие говорит речи, значит с ним надо разбираться. Это ж дело нехорошее». На вопрос о том, подписывал ли он бумаги в следственных органах, настоятель сказал:«Ну, если и было, то что?»

