Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования утечек на «Северных потоках»

Швеция, Дания и Германия решили не проводить совместное расследование диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщает немецкий портал Tagesschau.

«Швеция, Дания и Германия хотели вместе расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет за это ответственность. Но сейчас все изменилось»,— пишет Tagesschau. По информации из правительственных кругов, совместной следственной группы больше нет.

Первой из совместного расследования вышла Швеция. Представители выразили обеспокоенность в связи с секретностью расследования инцидентов. Россия в следственную группу не вошла.

На основе изученных данных следователи пришли к выводу, что утечки могли произойти исключительно в результате взрывов. По оценке специалистов, для такого взрыва требовалось несколько сотен килограммов взрывчатки.

Тем временем президент России Владимир Путин отметил, что одна ветка «Северного потока-2» находится в рабочем состоянии, однако решение о ее запуске едва ли будет принято.

Кремль пытается получить доступ к расследованию утечек на «Северных потоках». Однако представители европейских стран считают, что диверсия могла быть организована в том числе российскими силами. Москва обвиняет Запад, в том числе США, в организации взрывов.