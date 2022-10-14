Путин заявил, что ни о чем не жалеет

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что ни о чем не жалеет. Предпринимаемые им меры он назвал правильными.

«То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мои действия правильные», — заявил президент.



Путин также заявил, что не видит необходимости в нанесении новых массированных ударов по Украине. По его словам, Россия не ставит перед собой задачу по уничтожению этой страны.

Президент также назвал неправомерным вопрос об отмене украинского языка на территории РФ. Он отметил, что украинский является одним из государственных языков в Крыму.

Ранее назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов пообещал отнимать бизнес и заводить уголовные дела на тех, кто организует и принимает участие в проукраинских публичных мероприятиях с исполнением украинских песен. После этого к административной ответственности привлекли шестерых организаторов и участников свадьбы в кафе «Арпат», где включили украинскую песню «Ой у лузi червона калина».

Кроме того, в начале октября депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал наказать финалистку конкурса красоты «Мисс Крым» Ольгу Валееву за исполнение «Червоны калины».

«Я знать не знала, я думала, это обычная украинская песня, без всяких смыслов и подсмыслов, агитаций. Я живу в Симферополе, у меня двое детей, и я бы так стала рисковать, если бы знала? Видео провисело две минуты, я увидела и попросила удалить», — объяснила девушка.