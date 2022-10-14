Песков прокомментировал массовые облавы на мужчин призывного возраста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовые облавы сотрудников военкоматов на мужчин в Москве и Петербурге. Он призвал не бояться ходить по улицам и в случае нарушений обращаться в Генпрокуратуру.

«Не надо «бояться ходить по Москве». Надо задать вопрос Генпрокуратуре... Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, вопрос об облавах нужно адресовать непосредственно военкоматам.

«На основании чего заполняют повестки? Может быть действительно уклонисты, может быть помогают какие-то электронные системы. Если человек расписался и если он уклоняется, он совершает преступление. Если речь идёт об этом — это одно. Если речь идёт о чём-то другом — это другое. Нужно каждый конкретный случай проверять», — приводит РИА «Новости» его слова.

Облавы на мужчин призывного возраста начались с утра в пятницу. Пользователи соцсетей делились видео и фото таких облав в Москве, Петербурге и других городах. Telegram-канал «Осторожно, новости» представил их подборку. Повестки вручали мужчинам на улицах, в метро и других людных местах.

Так, после ночной облавы на общежитие строительной компании «МИПСТРОЙ1» задержали 250 человек, 80 из них не вернулись домой и перестали выходить на связь.

«Врывались в комнаты и всех тащили в автобусы. Забрали около 250 человек. Забрали паспорта. Затем военком сказал, кому меньше 40 лет остаются, остальные свободны», — рассказал Telegram-каналу «Можем объяснить» один их строителей.

Также сообщалось об облаве на офисно-складское здание в Алтуфьево. Один из сотрудников склада рассказал RusNews, что сотрудники Росгвардии заблокировали вход в бизнес-центр, после чего стали ходить по этажам и забирать мужчин призывного возраста. Их посадили в автобус и раздали повестки в военкомат. После этого автобус поехал в Бутырский военкомат, по дороге одному из задержанных стало плохо.

Сенатор Андрей Клишас уже поручил проверить проведение таких облав. Также против выступил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он признался, что считал подобные истории «фейком».

«Только что ко мне обратились сотрудники МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро Щелковская вышеназванный работник был задержан во время «облавы» на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь. Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды», — рассказал Кабанов.

Он добавил, что сложно оценить общественный и политический вред от таких действий, а также дал разъяснения, кто и как может вручать повестку, где подчеркнул, что искать должны конкретного уклониста, на которого выписана повестка.



