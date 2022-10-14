Путин: мобилизация в России завершится в течение ближайших двух недель

Президент России Владимир Путин пообещал завершить все мобилизационные мероприятия в стране в течение ближайших двух недель. С соответствующим заявлением он выступил во время пресс-конференции по итогам визита в Астану в пятницу.

По словам Путина, из запланированных 300 тысяч человек было мобилизовано 222 тысячи, причем 33 тысячи уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч — выполняют боевые задачи. Новых предложений от Минобороны по увеличению числа мобилизованных не поступало, отметил президент.

«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», — приводит РИА «Новости» его слова.

Путин объяснил причину «бестолковщины» при мобилизации. По его словам, неразбериха связана со старой формой учета, которая не обновлялась десятилетиями. Он также поручил провести предварительную подготовку для всех мобилизованных граждан.

Президент также объяснил необходимость в мобилизации. По его словам, длина линии соприкосновения превышает тысячу километров, и сил контрактников для ее охраны недостаточно. По этой причине и была объявлена «частичная» мобилизация, утверждает глава РФ.

