Две экоактивистки облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», выставленную в Национальной галерее Лондона. Информацию об этом экоактивисты подтвердили на своем сайте.

«Две девушки зашли в зал Национальной галереи на Трафальгарской площади, где висит картина «Подсолнухи», и вылили на картину содержимое двух банок (консервированного) томатного супа. (...) Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа», — говорится в сообщении.

Таким образом активисты решили привлечь внимание к экологической политике Великобритании. После акции участницы акции приклеили свои руки к стене галереи. На место происшествия приехала полиция и задержала девушек.

Стоимость картины Ван Гога оценивается более чем в 84 миллиона долларов. В пресс-службе галереи сообщили РИА «Новости», что полотно не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. Весь удар взяла на себя рама.



