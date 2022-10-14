Правительство предложило разрешить чиновникам не отчитываться за сделки, совершенные более 10 лет назад

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к антикоррупционному законодательству, которые освободят российских чиновников от необходимости отчитываться за сделки, совершенные более 10 лет назад. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предложенная правительством инициатива предлагает установить десятилетний пресекательный срок для принятия решения о контроле за расходами. Кроме того, документ запрещает конфискацию у семьи чиновника имущества, приобретённого до его назначения на должность.

Вместе с тем проект поправок предполагает и ужесточение некоторых положений — в частности, чиновников хотят обязать отчитываться не только о крупных сделках, но и о расходах на погашение кредитов и займов, если те превышали сумму совокупного дохода семьи за три года. Также чиновники должны будут уведомлять о рефинансировании кредита или рассрочке платежа.







