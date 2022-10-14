Danone продаст российский бизнес за 978 млн долларов

Французская компания по производству молочных продуктов Danone объявила о решении передать контроль над российским бизнесом. Предварительная сумма сделки оценивается в 978 млн долларов, заявила компания в пятницу.

«Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров»,— сообщили в Danone.

Danone является владельцем таких брендов, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка», Evian и др. Компания является лидером по производству молочных продуктов в России. В ее владении находятся 18 предприятий по всей стране.