«7х7» собрал истории четверых мобилизованных, сдавшихся в плен украинским военным

Первые мобилизованные россияне уже начали попадать в плен ВСУ — ролики с их участием уже активно распространяются в украинских СМИ и Telegram-каналах. В них солдаты рассказывают об условиях их содержания, а также объясняют, как и почему они сдались в плен. «7х7 — Горизонтальная Россия» собрала четыре таких истории.

Егор Чеботарёв, Липецк, 28 лет, мобилизован 22 сентября

Интервью с Чеботаревым было опубликовано на YouTube-канале украинского блогера Владимира Золкина. «7х7» нашел страничку мобилизованного во «ВКонтакте», в последний раз он был в сети две недели назад. Судя по информации с профиля, мужчина занимается видеопродакшеном и пишет музыку.

Чеботарев рассказал, что вскоре после призыва его часть перебросили в луганский город Сватово. Им выдали неисправную технику, вместе с командиром они несколько дней передвигались по лесам и разным населенным пунктам. Однажды на пути они встретили колонну военных, отступающую из Лимана. В плен он сдался после того, как старший группы бросил его вместе с товарищами. БМП, на которой они двигались, перестала стрелять, и в их распоряжении остались лишь автоматы. Попав под обстрел, все разбежались, после чего Чеботарев остался один.

«После я уснул, проснулся от того, что летели снаряды. Я был спросонья. Не было еды, воды, я хотел пить. Пошел дождь, образовалась лужа, я попил этой воды и пошел в неизвестном направлении. Пошел по лесу, услышал гул. Я шел на звук. Я хотел найти людей. Я нашел деревню, [где увидел] четырех человек. Это были украинские войска. Я поднял руки и сказал, что сдаюсь. И я сдался», — рассказал он.

Эдуард Владимирович, 50 лет, Вологда, призван 27 сентября

«7х7» также нашел страничку военнопленного из Вологды, ролик с участием которого был опубликован в Telegram-канале «Ищи своих». В записи видео принимали участие пять человек, двое из них молчали. Оставшиеся рассказали, что приехали из Вологодской и Ярославской областей, а также поделились обстоятельствами своей сдачи в плен.

«Был призван 27 сентября. Был отправлен из Иванова в город Белгород, из Белгорода — в какой-то населенный пункт. Ночью, в 02:00, сказали выдвигаться в сторону Украины. Мы приехали в какое-то поле, там были окопы. Нам сказали занимать позиции. Началась бомбежка минометная. Нас бомбили три раза в день, задач никаких не ставилось. Мы были с автоматами, больше ничего не было, ни еды, ни воды. Это продолжалось трое суток. На третьи сутки пошел ливень, окопы затопило по пояс. Мы пошли в сторону, откуда прибыли. Там был украинский блокпост. Сказали: «Бросайте оружие, если хотите жить». На этом все кончилось», — рассказал он.

Станислав Сологубов, 28 лет



Ролик с участием Сологубова был опубликован в Telegram-канале «Хочу жить». В нем он рассказал, что решил самостоятельно примкнуть к чеченскому подразделению «Ахмат», опасаясь мобилизации. Молодой человек был уверен, что военные подразделения не принимают участия во фронтовых боях и не находятся на передовой. Как выяснилось, он ошибался.

«Спустя несколько дней, как мы прибыли в зону боевых действий, весь наш отряд был отправлен на передовые позиции. Нахожусь сейчас у сил ВСУ, никаких воздействий на меня нет. Накормлен, одет, принял душ. Отношение не такое, как мне говорили. Ни физических, ни психологических воздействий», — рассказал Сологубов.

Судя по страничке в соцсети «Мой мир», которая предположительно принадлежит Сологубову, он является уроженцем города Бийск Алтайского края. До мобилизации проживал в Краснодарском крае.

Михаил Куликов, Орск, 28 лет, мобилизован 21 сентября

Еще одного мобилизованного, ролик с участием которого появился в Telegram-канале «Хочу жить», журналисты «Верстки» верифицировали 5 октября. Им оказался военнопленный из Орска Михаил Куликов. Он признался, что еще перед тем как пойти на медкомиссию, он пытался узнать, как ему сдаться в плен. Он позвонил в единый центр приема обращений по сдаче в плен.

«Нашел номер, позвонил, мне объяснили, куда выйти, что и как нужно сделать, чтобы меня не убили», — рассказал он.

Позднее с участием Куликова появилось еще одно видео. В нем он рассказывает, что его везут в место постоянного содержания. Он также поделился, что его накормили «просто восхитительным» борщом. В том же видео был показан его разговор с матерью.