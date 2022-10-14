Лукашенко подтвердил режим повышенной террористической опасности в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил введение режима повышенной террористической опасности на территории республики. Об этом он заявил в ходе саммита Содружества независимых государств (СНГ) в Астане.

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», — приводит «Коммерсант» его слова.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал «Известиям», что в связи с ожидаемыми провокациями некоторых «сопредельных государств» на территории республики был введен режим контртеррористической операции, однако вскоре его слова опровергли в Комитете государственной безопасности, передает БелТА. В ведомстве отметили, что КТО, по закону «О борьбе с терроризмом», объявляет КГБ. Сейчас в стране проходят тактико-специальные учения МВД.

Лукашенко 10 октября поручил КГБ провести «контртеррористические мероприятия». По его словам, НАТО и некоторые европейские страны планируют военную агрессию против Беларуси. Президент РБ также призвал сотрудников военных и силовых ведомств «следить за своим противником» и контролировать «все их телодвижения возле государственной границы».

Тогда же стало известно, что Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Глава РБ добавил, что «формирование этой группировки началось». Процесс займет не больше двух дней, заявил он, отметив, что уже отдал соответствующее распоряжение.

