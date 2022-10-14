Сына погибшей Ирины Славиной мобилизовали в Нижнем Новгороде

Дочь журналистки Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева рассказала DOXA, что в Нижнем Новгороде мобилизовали ее брата Вячеслава Мурахтаева. Он не прошел срочную службу, его ребенку всего два месяца.

Повестку ему вручили 13 октября, 15 октября его отправят в Дзержинск, а затем в Кострому.

«Он никогда не служил и не держал оружие, его туда в принципе в свое время даже по своей воле не пустили из-за проблем со здоровьем», — рассказала Мурахтаева.

Нижегородская журналистка Ирина Славина 2 октября 2020 года подожгла себя у здания МВД. Ее последней записью в соцсетях было: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». На ее дочь, которая вышла с пикетом в годовщину смерти матери, составили протокол о «дискредитации армии».