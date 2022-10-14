В Москве начались массовые «облавы» на уклонистов

Сегодня утром начали поступать сообщения об облавах на уклонистов. Массово вручали повестки в Москве на улицах, у станций метро и в других местах.

Сенатор Андрей Клишас уже поручил проверить проведение таких облав. Также против выступил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он признался, что считал подобные истории «фейком».

«Только что ко мне обратились сотрудники МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро Щелковская вышеназванный работник был задержан во время «облавы» на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь. Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды», — рассказал Кабанов.

Он добавил, что сложно оценить общественный и политический вред от таких действий.

«Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы» должна быть дана правовая оценка», — добавил Клишас.

Он дал разъяснения, кто и как может вручать повестку, где подчеркнул, что искать должны конкретного уклониста, на которого выписана повестка.