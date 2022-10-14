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#Новости

Эрдоган поручил начать работу по строительству газового хаба

14.10.2022

Об этом они разговаривали вчера с Путиным в Астане

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил Министерству энергетики начать работу по строительству газового хаба. Такое предложение он получил вчера в Астане от президента России Владимира Путина. Турецкое агентство «Анадолу» уже называет самое удобное место для будущего хаба. 

РБК сообщило, что по словам Эрдогана министерство энергетики и природных ресурсов проведет работу по вопросу размещения хаба. Участвовать в процессе будет и российская сторона. 

Агентство «Анадолу» пишет, что самым вероятным местом станет Тракья (Восточная Фракия) на северо-западе страны. 

Путин вчера на встрече с Эрдоганом предложил создать газовый хаб и газопровод. По его словам, это могла бы быть не только площадка для поставок, но и для определения цены. 

«Мы могли бы спокойно регулировать (цены. — NT) на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — утверждал Путин.



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