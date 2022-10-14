«Медиазона»*: в суды поступило 4644 протокола о «дискредитации» армии

Журналисты «Медиазоны»* изучили ГАС «Правосудие»: в системе оказались данные о 4644 административных делах о «дискредитации армии».

Наибольшее число протоколов составлено в первые месяцы боев в Украине. К июню их количество снизилось до 100 в неделю, однако после объявления мобилизации 21 сентября такие протоколы снова участились.

Из общего числа дел только 2 рассматривают в военных судах.

Протоколы о «дискредитации армии» можно получить за надписи «Нет войне», сине-желтые ленточки, значки с антивоенной символикой, украинские песни. Под преследование попали и известные люди: музыканта Юрия Шевчука оштрафовали за «дискредитацию» армии после выступления на концерте. В сентябре «Сетевые свободы сообщали о 20 делах о «дискредитации» армии в день.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: движение «Весна», которое российские власти считают «экстремистским» и которое запрещено на территории России.