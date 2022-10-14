Против ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили уголовное дело

«Интерфакс» сообщил, что следствие прекратило уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере на 40 млн рублей, но ректор вину не признал.

«Уголовное дело в отношении Мау было выделено из дела, по которому он проходил с другими обвиняемыми, и прекращено», — рассказал источник.

Источник рассказал, что по версии силовиков, Мау не причастен к совершению вмененных ему преступлений.

Владимира Мау задержали в конце июня и отправили под домашний арест. В августе ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Мау подозревали в мошенничестве в рамках дела бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Шанинки Сергея Зуева и других. Проректора РАНХиГС Ивана Федотова Тверской суд Москвы 22 июля отправил под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.