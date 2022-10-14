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#Новости

Адвокатам закрыли доступ к материалам дела Ивана Сафронова

14.10.2022

Защите предлагают «по памяти» цитировать юридические формулировки

«Коммерсант» рассказал, что адвокатам Ивана Сафронова не дали материалы дела. Сославшись на секретность, им предложили цитировать на память юридические формулировки обвинения. 

Журналиста Ивана Сафронова 5 сентября приговорили к 22 годам колонии якобы за «госизмену». По версии следствия, он передавал секретные сведения зарубежным спецслужбам. Правда, ни получение денег, ни передачу сведений, ни саму секретность в его текстах, написанных по большей части по открытым источникам, следователи так и не представили.

Сейчас адвокаты не могут получить доступ к материалам дела, в том числе и протоколам суда: все материалы решили засекретить. Тройка судей Мосгорсуда предложила адвокатам прочитать протоколы — но всего за 7 дней. В них около 380 листов убористого текста, который защите нужно изучить вплоть до запятой. 

Короткую жалобу адвокаты подали сразу после приговора. Теперь необходимо сформировать дополненную жалобу. 


Фото: «Коммерсант».



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