Адвокатам закрыли доступ к материалам дела Ивана Сафронова

«Коммерсант» рассказал, что адвокатам Ивана Сафронова не дали материалы дела. Сославшись на секретность, им предложили цитировать на память юридические формулировки обвинения.

Журналиста Ивана Сафронова 5 сентября приговорили к 22 годам колонии якобы за «госизмену». По версии следствия, он передавал секретные сведения зарубежным спецслужбам. Правда, ни получение денег, ни передачу сведений, ни саму секретность в его текстах, написанных по большей части по открытым источникам, следователи так и не представили.

Сейчас адвокаты не могут получить доступ к материалам дела, в том числе и протоколам суда: все материалы решили засекретить. Тройка судей Мосгорсуда предложила адвокатам прочитать протоколы — но всего за 7 дней. В них около 380 листов убористого текста, который защите нужно изучить вплоть до запятой.

Короткую жалобу адвокаты подали сразу после приговора. Теперь необходимо сформировать дополненную жалобу.

Фото: «Коммерсант».