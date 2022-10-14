«Проект»*: убитый литовский режиссер пытался вывезти из Мариуполя мирных жителей

Журналисты «Проекта»* и издания «Спектр» опубликовали расследование: как погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс. Его убили еще весной. Сначала было известно о том, что он планировал снимать продолжение своего фильма, но теперь выяснилось, что он пытался вывезти из Мариуполя мирных жителей: трех женщин и месячного ребенка.

Историю убийства режиссера удалось восстановить по рассказу Ангелины Сосновской и других его спутниц. Эти же показания женщина дала СБУ.

По слова Сосновской, Мантас приехал за ней 27 марта. С ним был военнослужащий ВСУ, который проник в город в гражданской одежде — он пытался вывезти свою семью и был водителем микроавтобуса.

От ее дома до машины было около 3 километров пути. Но непрекращающиеся обстрелы позволили преодолеть это расстояние только за сутки.

По пути группа встретила украинских военных, но чуть дальше — российских. В одном из зданий у них было что-то вроде штаба. Они задержали Кведаравичюса и водителя, женщины в то время прятались в квартире одного из жильцов дома — на улице начался стрелковый бой. Мужчина несколько раз ходил к российским военным и просил отпустить их спутников, но те согласились отпустить только шофера.

Водитель рассказывал, что военные заставили их раздеться: искали татуировки на теле, следы от оружия и бронежилетов. У режиссера обнаружили синяк на спине — Сосновская считает, что это могло быть из-за ее сумки, которую взял у нее режиссер.

Кведаравичюса не отпустили, а женщины пошли к микроавтобусу сами. Там их ждала жена Мантаса Анна Белоброва. Как только она увидела, что режиссера с ними нет, пошла искать его в ту сторону, откуда они пришли. Его тело она нашла спустя шесть дней на куче мусора недалеко от того места, где его последний раз видели живым.

Убийством Кведаравичюса занимаются в том числе и литовские власти. Журналисты нашли одного из военнослужащих «ДНР» Павла Мусиенко. Его задержанные российскими военными женщины позже опознали. Следователи из Литвы говорят, что он «входит в поле зрения следствия, его причастность к задержанию Кведаравичюса устанавливается».

Телефон режиссера удалось провезти через линию фронта на украинскую территорию. По оставшимся там кадрам смонтирован фильм «Мариуполис», который покажут в Каннах.

*«Проект» российские власти считают «нежелательной организацией».