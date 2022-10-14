Reuters: Москва может выйти из зерновой сделки в ноябре

Посол России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Reuters рассказал о письме России генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В нем Москва высказала претензии о зерновой сделке: по словам посла, в ноябре Россия может из нее выйти.

Соглашение о беспрепятственном вывозе украинского зерна через черноморские порты ООН, Турция, Украина и Россия подписали в трехстороннем формате в июле. В ответ на это Россия получила гарантии на экспорт собственного зерна и удобрений. Отказ Москвы обеспечивать вывоз украинского зерна может быть в том случае, если ООН не удовлетворит российские претензии.

Основная проблема сделки, считают в Москве, в том, что до сих пор Россия испытывает трудности с продажей удобрений и продовольствия. По словам Гатилова, Гутерришу направлено письмо со списком жалоб, которые, вместе с продлением соглашения, обсудят в Москве совместно с представителями ООН. Копию письма он отказался предоставить.

«Если мы увидим, что на российской стороне сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, — то извините, нам придется посмотреть на это по-другому. Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами», — сказал Гатилов.

Гатилов также отметил, что не видит предпосылок для мирного урегулирования конфликта в Украине: возможность мирных переговоров угасает. Проблема, по его словам, в «террористических актах»‎ — так он охарактеризовал взрыв на Крымском мосту.

«Все это затрудняет достижение политического решения», — сказал он.

США он, как и другие российские чиновники, назвал участником конфликта из-за поставок вооружений.