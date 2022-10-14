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У экоактивиста в Коми прошел обыск

14.10.2022

На обыск его доставили из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста

«ОВД-Инфо»* сообщает, что в Ижме, Республика Коми, прошел обыск у экоактивиста Алексея Семенова. На него могут завести уголовное дело. 

Семенова забрали на обыск из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста по статье о «неповиновении полиции». До этого его отправляли на 5 суток — за «дискредитацию» армии. 

«7*7» уточнил, что Семенова последний раз задержали 3 октября сразу после пяти суток. Тогда ему стало плохо, жена вызвала скорую помощь, которая доставила активиста в больницу и реанимацию. Но полиция все равно забрала его в ИВС, где Семенов объявил сухую голодовку. Его снова госпитализировали 6 октября, но силовики снова отправили его в ИВС. 

Семенов в 2018-2020 годах участвовал в протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе. 


*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «‎иностранным агентом».


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