Илон Маск предупредил, что может перестать финансировать работу сети Starlink от SpaceX в Украине. Он просит у Пентагона десятки миллионов долларов в месяц на работу системы, пишет CNN.

По оценкам Маска, уже запущенные станции обошлись компании в 80 млн долларов, а к концу года сумма составит около 100 млн долларов. Всего Украине было передано 20 тыс. спутников Starlink. В течение следующих 12 месяцев стоимость работ вырастет до 400 млн долларов.

По данным журналистов, письмо в Пентагон Маск отправил еще в прошлом месяце. В документе сказано, что компания больше не сможет финансировать систему как раньше, и есть просьба к Пентагону взять на себя финансирование украинской сети.

Помимо этого CNN попали июльские документы о запросе Маску от командующего украинскими вооруженными силами генерала Валерием Залужным. Он просил предоставить еще почти 8000 терминалов Starlink Украине.

Консультант, работающий на SpaceX, сообщил журналистам, что, вероятно, у SpaceX действительно нет финансовой возможности продолжать поддержку проекта.

На прошлой неделе сообщалось, что в работе Starlink начались сбои. По данным источников, перебои были по всей линии фронта 30 сентября, что повлияло на все попытки украинцев прорваться через этот фронт. По словам источника, Starlink — это основной способ связи подразделений на поле боя.

Также растет лояльность Маска по отношению к России, что вызывает беспокойство в мире. Маск на прошлой неделе говорил о том, что украинские войска не смогут победить российскую армию и нужно провести новые «референдумы», но с участием ООН. И если люди выскажутся за Россию, то пусть она остается, а если против, то пусть российские войска покинут украинские регионы.