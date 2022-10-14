Владимир Кара-Мурза* создаст фонд помощи семьям политзаключенных

В колонке для The Washington Post Владимир Кара-Мурза* сказал, что создаст фонд помощи семьям политических заключенных. Его жена Евгения получила премию Вацлава Гавела за защиту прав человека 10 октября в Страсбурге — деньги политик планирует направить на развитие фонда.

Председатель ПАСЕ Тини Кокс, вручая премию, сказал, что сейчас требуется невероятное мужество, чтобы противостоять власти в России на месте. Сам оппозиционер находится в СИЗО — его обвиняют в распространении «фейков» про армию и госизмене.

По мнению Кара-Мурзы*, в украинском конфликте есть черты, похожие на вторжение в Чехословакию. Тогда, в 1968 году, чехи планировали создать более либеральное общество, развернулось движение «Пражская весна». Но советская власть подавила восстание танками.

Вацлав Гавел стал первым президентом Чехословакии после революции 1989 года. До этого он и сам был политическим заключенным за антисоветскую деятельность.

Как отметил Кара-Мурза*, сложилась традиция — большинство лауреатов премии Вацлава Гавела пропускают церемонию, потому что находятся под арестом.

Гавел говорил, что «если основной опорой системы является ложь, то... фундаментальная угроза для него — жить истиной, вот почему ее нужно подавлять более жестоко, чем что-либо еще». Путинский режим полностью подтверждает эти слова. После начала боев в Украине началась война с теми в России, кто говорит правду. Оппозиция благодаря принятым законам максимально криминализирована.

Так же было и в коммунистической Чехословакии, которая заключила в тюрьму Гавела; так же, как в Советском Союзе, который даже в самые «либеральные» периоды заключил в тюрьму тысячи диссидентов. Путинский режим приравнял правду к преступлению против государства.

Но тысячи россиян высказались против боев в Украине. Только с февраля задержали 19000 человек на антивоенных протестах. Около 4000 человек привлекли к административной ответственности, десятки людей остаются в тюрьме. Журналисты, юристы, учителя, священнослужители, художники, политики, военные — люди различного происхождения и разных профессий, которые не могли молчать перед лицом этого зверства, даже ценой личной свободы.

«Я хочу посвятить этот приз всем им. А денежная часть приза пойдет на создание специального фонда поддержки семей российских политзаключенных. Семьи, которым теперь приходится жить без своих супругов, родителей или детей, потому что их близкие отказываются быть соучастниками зла, совершаемого их правительством», — написал Кара-Мурза*.

После ввода танков в Чехословакию против этого выступили семь человек. Как пишет одна из пражских газет, «сейчас есть по крайней мере семь причин, по которым мы никогда не сможем ненавидеть русский народ». Сегодня у Украины и свободного мира тысячи причин, пишет Кара-Мурза*.

«Мне жаль, что я не могу сегодня лично присоединиться к вам, но я с нетерпением ожидаю возвращения сюда, в Страсбург, когда мирная, демократическая и свободная от Путина Россия вернется на эту Ассамблею и в этот Совет; и когда мы наконец сможем приступить к строительству этого целого, свободной и мирной Европы, которую мы все хотим видеть. Даже сегодня, в самые темные часы, я твердо верю, что время придет», — написал политик.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».