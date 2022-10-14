В Белгородской области после обстрела остановлено движение поездов.

«Сегодня утром нашими ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Остатки упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено. Ждём аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное — пострадавших нет», — написал губернатор области Вячеслав Гладков.

Вчера в Белгородской области горел склад с боеприпасами, обстреляли погранпункт в Шебекино, а после работы ПВО в Белгороде на многоэтажку упал обломок ракеты.