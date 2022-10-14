Чиновник из Москвы погиб в Украине

Заместитель главного редактора RT Наталья Лосева сообщила о смерти в Украине чиновника из Москвы, начальника отдела в столичном правительстве Алексея Мартынова.

Мартынову было 28 лет, мобилизовали его 23 сентября. Подготовку он не проходил .

«В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней . Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас — преступление», — написала Лосева.

Вчера также подтвердили смерть пятерых мобилизованных из Челябинской области. ВВС установила их личности и рассказала, что обещанную мобилизованным подготовку перед отправкой на фронт они не проходили.