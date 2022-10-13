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#Новости

КНДР обвинила Южную Корею в артиллерийском обстреле

13.10.2022

Днем ранее КНДР испытывала очередные ракеты

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР предприняла «решительные военные контрмеры» после того, как Южная Корея устроила артиллерийский обстрел, пишет Reuters. В Южной Корее сообщали о новых испытаниях северокорейских ракет и о том, что истребители КНДР пролетели в опасной близости к границам страны. 

КНДР в среду запустила неопознанную ракету в море. По словам Ким Чен Ына, эти испытания должны были подтвердить надежность и работоспособность ядерных вооружений, размещенных в воинских частях, повысить работоспособность и мощь крылатых ракет «для применения тактического ядерного оружия».

Сегодня поздним вечером по местному времени северокорейские самолеты обнаружили всего в 25 км от военной демаркационной линии. Также сообщается, что самолеты были замечены вблизи восточной части межкорейской границы.

В ответ южнокорейские военно-воздушные силы «осуществили аварийный боевой вылет со своими превосходящими военно-воздушными силами, включая F-35A, и сохранили позицию реагирования, выполняя пропорциональный ответный маневр, соответствующий полету северокорейского военного самолета».

В КНДР сказали, что предприняли «решительные военные контрмеры» после южнокорейского артиллерийского огня. 


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