КНДР обвинила Южную Корею в артиллерийском обстреле

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР предприняла «решительные военные контрмеры» после того, как Южная Корея устроила артиллерийский обстрел, пишет Reuters. В Южной Корее сообщали о новых испытаниях северокорейских ракет и о том, что истребители КНДР пролетели в опасной близости к границам страны.

КНДР в среду запустила неопознанную ракету в море. По словам Ким Чен Ына, эти испытания должны были подтвердить надежность и работоспособность ядерных вооружений, размещенных в воинских частях, повысить работоспособность и мощь крылатых ракет «для применения тактического ядерного оружия».

Сегодня поздним вечером по местному времени северокорейские самолеты обнаружили всего в 25 км от военной демаркационной линии. Также сообщается, что самолеты были замечены вблизи восточной части межкорейской границы.

В ответ южнокорейские военно-воздушные силы «осуществили аварийный боевой вылет со своими превосходящими военно-воздушными силами, включая F-35A, и сохранили позицию реагирования, выполняя пропорциональный ответный маневр, соответствующий полету северокорейского военного самолета».

В КНДР сказали, что предприняли «решительные военные контрмеры» после южнокорейского артиллерийского огня.