Соратники Навального*: Голикова продает виллу в Португалии, чтобы избежать ареста

Георгий Албуров* в Twitter рассказал о продаже дома вице-премьера России Татьяны Голиковой. По его словам, он выставлен за 10 млн евро, в то время как исследователи оценивали его в 1,2 млн евро.

Албуров считает, что дом решили продать, чтобы избежать ареста: команда выпустила на прошлой неделе расследование о недвижимости вице-премьера Голиковой.

«Друзья, я очень боялся это писать, но деваться некуда — ошибки надо признавать. Хочу извиниться перед Татьяной Голиковой. Впервые за время нашей работы произошла НАСТОЛЬКО чудовищная ошибка. Помните её португальский дом, который мы оценили в 1,2 миллиона евро? Оказалось, что мы преступно занизили его стоимость — в 8 с лишним раз!» — написал он в Twitter.

Дом находится на участке в 4320 кв. метров. В нем есть крытый и открытый бассейны с подогревом, из окон всех комнат вид на океан, есть СПА-центр, комнаты для персонала, пещера, спортзал, две кухни и многое другое. «Как во дворце Путина», — добавил Албуров.

Команда Навального* опубликовала расследование о португальской недвижимости Татьяны Голиковой 6 октября. Всего у нее нашли 5 вилл, гольф-клуб, компании в России и Европе на 50 млрд рублей. Деньги зарабатывал ее пасынок — в том числе на вакцинах «Спутник» от коронавируса.

*Георгия Албурова и Алексея Навального российские власти считают «экстремистами и террористами».