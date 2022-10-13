В Белгородском районе взорван склад с боеприпасами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о вечерних взрывах в поселке Октябрьский Белгородского района.

«В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», — написал Гладков.

Часом ранее в сети начали появляться кадры, на которых слышны взрывы.

В Белгороде сегодня также работала ПВО — утром в многоэтажку попал осколок ракеты.