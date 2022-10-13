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#Новости

В Белгородском районе взорван склад с боеприпасами

13.10.2022

Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о вечерних взрывах в поселке Октябрьский Белгородского района. 

«В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», — написал Гладков. 

Часом ранее в сети начали появляться кадры, на которых слышны взрывы. 

В Белгороде сегодня также работала ПВО — утром в многоэтажку попал осколок ракеты. 


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