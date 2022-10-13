232-й день боев: главное

В России усилились обстрелы приграничных регионов. Атаки были в Курской и Белгородской областях. В Белгороде после работы ПВО на многоэтажку упал обломок ракеты, пострадавших нет. По словам властей, часть людей переехала на время к родственникам, другим людям обещали помочь. На многоэтажке работает комиссия, которая оценит ущерб.

Власти Челябинской области сообщили, что в Украине погибли первые мобилизованные. Ранее Минобороны сообщало, что подготовка к боям будет длиться около месяца: мобилизацию объявили 21 сентября.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — сообщили изданию.

Их имена и обстоятельства смерти власти Челябинской области не уточнили. Однако журналисты ВВС рассказали, что их почти без подготовки отправили на фронт, в Херсонскую область. ВВС также установила имена троих из пяти погибших — это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин. Они были мобилизованы с 26 по 29 сентября.

После первого официального сообщения о погибших в Госдуме решили разработать закон о минимальных сроках подготовки мобилизованных. Учить резервистов предлагают не меньше месяца.

Тем временем мобилизационные повестки приходят россиянам уже на начало и на весну следующего года.

Вчера ночью три украинских региона подверглись ночным обстрелам. Ракеты ударили по Николаевской, Киевской и Днепропетровской областям. Местные власти сообщают о повреждениях на объектах критической инфраструктуры и пострадавших. Сегодня вечером воздушная тревога также была по всей территории страны, повреждены объекты инфраструктуры, сообщает «Коммерсант».

Минобороны РФ сообщило, что Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись по 20 человек с каждой стороны.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации», — сообщили в министерстве.

ВВС со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака сообщает, что среди украинских пленных есть те, кто содержался в колонии в Еленовке и на контролируемых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей. Все они проходят медосмотр.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать временное пребывание и отдых херсонцев в других субъектах страны. Его зам Кирилл Стремоусов объяснил, что никакой эвакуации нет.

Сальдо сказал: в регионе знали, что решение «присоединиться к России» не будет признано властями Украины и «ожидали, что они начнут нам мстить». Города области ежедневно под обстрелами.

«Эти удары наносят серьезный ущерб нашим мирным жителям, потому что цели, по которым бьют ракеты, — это гостиницы, жилые дома, рынки. В связи с этим руководством Херсонской области принято решение организовать возможность выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей», — рассказал Сальдо.

По его словам, воспользоваться такой мерой могут все. У российских властей он попросил помощи в организации процесса.

После его обращения Стремоусов вынужден был пояснить, что призыв о вывозе мирных граждан — не призыв к эвакуации.

«Интерфакс» рассказал, что выехавших с Херсонщины будут обеспечивать жильем.

«Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым», — цитирует «Интерфакс» вице-премьера Марата Хуснуллина.

В Новосибирскую область привезли первую группу детей-сирот из ЛНР. РИА «Новости» пишут, что их передадут в приемные семьи. Сейчас 8 семей Новосибирской области приняли 24 ребенка из Украины в возрасте от двух до 16 лет.

Разведка Британии сообщила, что в октябре российские войска отступили на 20 км на Херсонском направлении. Скорее всего сейчас они пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Мыловое. На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западе. Большая часть российских войск на этой линии фронта — недоукомплектованная часть ВДВ. В последние дни пророссийские власти украинских регионов могли отдать приказ о подготовке к эвакуации некоторых мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам Херсон.

Аналитики института изучения войны считают, что в Украину Россия могла перебросить иранских военнослужащих, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Они должны научить российских солдат использовать дроны Shahed-136. Иранские военные могут быть в Крыму и Херсонской области.

На фронте российские войска продолжают операции в Сватово, Кременной, Бахмуте и Авдеевке; на севере и западе Херсонской области наземные атаки проводит ВСУ.