В США начался суд над россиянином, которого обвиняют во лжи ФБР

ВВС сообщила, что в Вирджинии начался процесс над гражданином России из Перми, имеющим американский вид на жительство Игорем Данченко. Его называют главным источником данных «досье Стила» — собрания небылиц о Дональде Трампе. Большинство из них опровергнуты.

Власти США обвинили его во лжи ФБР. Данченко обвинения отрицает. Ранее предполагалось, что Данченко работал на российскую разведку, но потом был осведомителем ФБР.

Всего в обвинении пять пунктов, по каждому из которых обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы. Однако наблюдатели считают, что исход дела будет благоприятным для него.

Другой фигурант по этому делу экс-юрист ФБР Кевин Кляйнсмит не стал дожидаться суда, признал себя виновным в подделке служебного емейла и был приговорен к году условно. При этом он уже восстановил свою адвокатскую лицензию.

Еще один обвиняемый в рамках дела — юрист Майкл Сассманн. Его обвинили в попытке обманом дать ФБР ложную информацию о тайном канале связи между «Альфа-банком» и «Организацией Трампа». Сассмана не осудили.

«Досье Стила» опубликовали в СМИ в 2017 году. Сборник назвали по имени составителя — экс-разведчика Британии Кристофера Стила.