Минобороны РФ сообщило, что Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись по 20 человек с каждой стороны.

«В результате переговорного процесса по обмену, сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации», — сообщили в министерстве.

ВВС со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака сообщает, что среди украинских пленных есть те, кто содержался в колонии в Еленовке и на контролируемых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей. Все они проходят медосмотр.