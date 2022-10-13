Анкеты волонтеров в Штабы Навального* подписали 11 тыс. человек

Соратники Алексея Навального** сообщили, что 11 тыс. человек заполнили анкету волонтера для восстановления работы Штабов Навального*.

О возобновлении сети региональных структур оппозиционера объявили 9 дней назад. Заявки обещали проверить, чтобы взять только проверенных людей.

«Девять дней назад мы объявили о возрождении штабов. За эти дни мы получили немало положительных откликов и слов поддержки. Но еще важнее другое: 11 000 человек уже заполнили нашу анкету — 11 000 смелых людей хотят присоединиться к новым штабам Навального и бороться с Путиным», — рассказала команда политика.

Екатерина Шульман поддержала открытие штабов. По ее мнению, сейчас есть спрос на подобные структуры. Однако юристы предостерегают от заполнения заявок волонтеров из-за возможных новых уголовных дел.





*Штабы Навального признаны «экстремистскими» и их деятельность на территории России запрещена.

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».

