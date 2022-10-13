Журналисты «Досье»* выяснили, как друзья Путина обеспечивают Алину Кабаеву

Журналисты центра «Досье»* опубликовали расследование о том, как друзья Путина обеспечивают Алину Кабаеву. С их помощью она смогла купить СТС за 18 млрд рублей и получила недвижимость в Швейцарии.

С 2008 года она часто летала на самолетах Геннадия Тимченко в сочинскую резиденцию Владимира Путина, а позже начала посещать резиденцию Тимченко в Швейцарии. Сейчас этот дом выставили на продажу за 75 млн швейцарских франков: из-за санкций пользоваться резиденцией Тимченко не может.

Алине Кабаевой после завершения спортивной карьеры искали новое дело. В тот период она поработала депутатом Госдумы, где участвовала в разработке всего 5 законов. Среди ее проектов — закон «Димы Яковлева» и об «иноагентах».

Вместе с Госдумой Кабаева работала в общественном совете холдинга «Национальная медиагруппа». Она окончательно перешла в холдинг после того, как закончились ее депутатские полномочия. По итогам 2018 года она получила 785,4 млн рублей от «Национальной медиагруппы».

В том же году она приобрела телеканал СТС за 18,1 млрд рублей. Деньги на покупку — кредит от сына друга детства Путина Владимира Колбина в 12,3 млрд рублей. Еще 12,6 млрд она получила в виде займа от дочерней компании самой СТС.





*«Досье» российские власти считают «нежелательной организацией».

