В Курской области снова обстреляли Теткино и Попово-Лежачи

В Курской области под обстрел попали поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Было не меньше 15 прилетов.

Пострадавших нет, населенные пункты остались без электричества.

«Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — написал губернатор области Роман Старовойт.