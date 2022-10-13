ПАСЕ признала режим Путина террористическим

Народный депутат Украины, член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию о признании режима Владимира Путина в России террористическим. Об этом же сообщила член делегации Марина Бардина.

«Только что ПАСЕ приняла очень сильную резолюцию по Украине! За — 99 делегатов. Воздержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы», — написал Гончаренко.

По оценкам Бардиной, резолюция «мощная».

«Мощная резолюция в ПАСЕ сегодня: Россия — террористическое государство, Украине необходимо больше ПВО, а российское присутствие в СБ ООН случайно. Трибунал для агрессора!» — написала Бардина.

Гончаренко добавил, что в резолюции есть пункты о признании режима Владимира Путина в РФ террористическим. По его оценке, это мощный сигнал и еще один шаг к признанию России страной-спонсором терроризма.

Совет Европы призвал предоставить Украине больше ПВО для защиты мирного населения. Помимо этого, пребывание России в Совете безопасности ООН в ПАСЕ посчитали нелегальным и призвали к скорейшему созданию трибунала.